Due fratelli sono stati coinvolti in una lite in una strada residenziale, durante la quale uno ha impugnato un decespugliatore minacciando l’altro. I due vivono in case vicine, condividendo lo stesso cognome, e i dissapori tra loro sono legati a questioni di carattere personale. La scena si è svolta davanti a testimoni e sono stati chiamati i carabinieri per sedare la situazione.

Stessa via, case confinanti, stesso cognome e una vicinanza poco tollerata per questioni per lo più caratteriali. Tra loro non correva buon sangue da tempo. A Posatora una lite tra due fratelli, uno di 49 anni e l’altro di 62 anni, originari della Calabria, è finita in tribunale a causa di un decespugliatore acceso puntato alle gambe del più giovane che ne è rimasto anche ferito. Era novembre del 2020 quando tra le due abitazioni è scattata la scintilla che ha riacceso vecchie ruggini forse mai sopite negli anni. Nel primo pomeriggio il 49enne aveva sentito il ronzio dal giardino accanto: il fratello maggiore stava tagliando l’erba con il decespugliatore rotante a filo, davanti casa.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fratelli coltelli, lite e minacce. Gli punta contro il decespugliatore

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