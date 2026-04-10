Rissa per il caricabatterie a Casoria tre fratelli si affrontano a colpi di tegole e coltelli | arrestati

A Casoria, una lite tra tre fratelli si è trasformata in un episodio violento con lanci di tegole e l’uso di coltelli. La lite è scoppiata dopo che uno dei fratelli aveva rivolto insulti alla madre, e quando gli altri due sono intervenuti per difenderla, la situazione è degenerata. La polizia ha arrestato i tre coinvolti, che ora sono a disposizione delle autorità.

Uno dei tre fratelli ha insultato la madre e, quando gli altri due figli sono intervenuti per difenderla, tra i tre è scoppiata una violenta rissa. 🔗 Leggi su Fanpage.it Rissa tra tre fratelli per un caricabatterie: tutti in manetteÈ pomeriggio quando i carabinieri della sezione radiomobile di Casoria intervengono in via Martiri D’Otranto. Rissa in centro a Firenze, in quindici si affrontano tra ristoranti e banchiFirenze, 7 febbraio 2026 – Ennesima rissa in piazza del Mercato Centrale, dove nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle 17, una quindicina di...