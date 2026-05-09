Francia Mélenchon avverte | Se divento presidente usciamo dalla Nato

Il leader di un partito politico francese ha annunciato ufficialmente la sua candidatura alle elezioni del 2027 e ha fatto sapere che, nel caso vincesse la corsa alla presidenza, la Francia uscirà dalla NATO. La sua dichiarazione è stata rivolta sia ai cittadini che agli alleati internazionali, e rappresenta una presa di posizione netta rispetto all’adesione all’organizzazione militare. Finora non sono state fornite tempistiche o dettagli specifici sul processo di uscita.

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Dopo essersi candidato ufficialmente alle elezioni del 2027, il leader di La France Insoumise Jean-Luc Mélenchon avverte i francesi (e gli alleati): "Se sarò presidente, la Francia uscirà dalla Nato". L'alleanza atlantica "serve a una sola cosa" ha detto il leader progressista in un'intervista.🔗 Leggi su Today.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Mélenchon: “se sarò Presidente, la Francia uscirà dalla NATO”Jean-Luc Mélenchon, candidato del partito di sinistra ‘France Insoumise’ all’elezione presidenziale del 2027, scrive su X: “Se io sarò Presidente, la... Leggi anche: Francia, Mélenchon si candida alle presidenziali Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Francia, Mélenchon si candida alle presidenziali: sinistra contraria. Francia, Mélenchon avverte: Se divento presidente usciamo dalla NatoIn un ipotetico ballottaggio con il Rassemblment National il leader di La France Insoumisce è convinto di poterla spuntare: Gli elettori preferiscono l'originale alla copia ... europa.today.it Francia, la candidatura di Mélenchon alle presidenziali 2027 non piace alla sinistraLe alleanze strette con Lfi in vista delle elezioni comunali sono già state criticate da alcuni esponenti del centro-sinistra, che invocano un'alleanza unita. L'idea di indire primarie di sinistra per ... msn.com