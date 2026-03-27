Marquez torna a ruggire nelle prequalifiche Bezzecchi 4° Bagnaia 7°

Nella sessione di prequalifiche, Marquez si è ripreso dalla caduta del mattino e ha registrato il miglior tempo nel pomeriggio. Bezzecchi ha concluso in quarta posizione, mentre Bagnaia si è classificato settimo. Alle spalle di Marquez si sono piazzati Ogura e Di Giannantonio, che hanno completato la top tre della sessione.

Dalla scivolata durante le FP1 al miglior tempo nelle prequalifiche: Marc Marquez sorride dopo una giornata intensa sul Circuit of the Americas. Ad Austin il fuoriclasse spagnolo della Ducati firma il giro più veloce con un 2’00"927. Inoltre, nonostante la caduta in mattinata, il campione del mondo sembra aver trovato subito un discreto ritmo. Gli avversari, però, sono vicini. Seconda posizione per Ai Ogura: il pilota Trackhouse Aprilia chiude a 53 millesimi da Marquez. Terzo un ottimo Fabio Di Giannantonio, distante 187 millesimi con la Ducati VR46. Buone sensazioni anche per Marco Bezzecchi (+0.200). Il leader del Mondiale regala al team Aprilia il quarto tempo assoluto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Marquez torna a ruggire nelle prequalifiche. Bezzecchi 4°, Bagnaia 7° Articoli correlati Bezzecchi e Aprilia da record nelle prequalifiche in Thailandia: inizio horror per Bagnaia nella MotoGP 2026Bezzecchi firma il record della pista nelle prequalifiche del GP di Thailandia 2026 e trascina Aprilia. Leggi anche: LIVE MotoGP, GP USA 2026 in DIRETTA: Bagnaia svetta nelle pre-qualifiche, Bezzecchi in crescita. Marquez non brilla Approfondimenti e contenuti su Marquez torna Discussioni sull' argomento Marc Marquez: il ritiro diventa un tormentone mediatico; Coppa del Mondo, a Oslo il biathlon riabbraccia Giacomel e Wierer; Bayern-Atalanta: qualificazione ormai decisa, sarà un match senza tatticismi. Pedro porta in vetta la KTM, alle sue spalle Di Giannantonio e Martìn. Marc cade alla 10, poi torna in pista e chiude in crescendo. Raul Fernandez 5° su Alex Marquez, Bezzecchi 9° e Bagnaia 11° - facebook.com facebook Marc Marquez torna a vincere: è sua la Sprint in Brasile x.com