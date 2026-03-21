Fabio Di Giannantonio conquista la pole position in Brasile, segnando un risultato importante in vista della gara. Bezzecchi si piazza in prima fila, mentre Bagnaia non riesce a ottenere un buon tempo e delude le aspettative. La qualifica si conclude con Di Giannantonio in testa, seguito da Bezzecchi e dagli altri piloti in gara.

Fabio Di Giannantonio completa una piccola grande impresa e ribalta totalmente la situazione dopo un venerdì negativo sulla nuova pista di Goiania, superando il taglio in un Q1 molto tirato e poi firmando a sorpresa il miglior tempo assoluto nella fase finale delle qualifiche per il Gran Premio del Brasile 2026, seconda tappa stagionale del Mondiale MotoGP. Il pilota romano del team VR46 ha centrato così la terza pole position della carriera nel Motomondiale (la seconda nella classe regina dopo quella al Mugello da rookie nel 2022), guadagnando un’ottima posizione di partenza per le due manche in programma questo weekend sul circuito intitolato ad Ayrton Senna. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Fabio Di Giannantonio fa la pole in Brasile! Bezzecchi in prima fila, delude Bagnaia

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Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio sono i due piloti che passano al Q2. Non riescono a passare il taglio le Honda di Joan Mir e il padrone di casa Diogo Moreira. P15 Franco Morbidelli, P19 Luca Marini e ultimo, in P22, Enea Bastianini. #MemasGP #M facebook