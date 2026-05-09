Francesco Bagnaia raggiunge il suo massimo a Le Mans esprimendo la sua soddisfazione
Dopo le prove al Gran Premio di Francia, il pilota si è detto ottimista, evidenziando un buon feeling con la moto e un risultato che lo soddisfa. Le sessioni di allenamento si sono concluse con buoni tempi, e lui ha manifestato fiducia in vista della gara, evidenziando come le condizioni sulla pista abbiano contribuito a migliorare le sue sensazioni. Nessuna dichiarazione riguardante eventuali problemi o difficoltà durante le prove.
"> Francesco Bagnaia Ottimista dopo le Prove al Gran Premio di Francia. Francesco Bagnaia ha mostrato un atteggiamento positivo dopo la sessione di prove al Gran Premio di Francia, sentendo di aver raggiunto il suo limite già all’inizio del weekend. Il due volte campione della MotoGP ha avuto un avvio difficile nel 2026, ma la giornata di venerdì a Le Mans ha offerto alcuni segnali di incoraggiamento. Dopo le prime quattro gare, Bagnaia occupa la nona posizione nel campionato con 34 punti, ben 67 punti dietro al leader iniziale Marco Bezzecchi della Aprilia. È stato un periodo complesso, ma venerdì ha fornito a Ducati qualcosa su cui costruire.🔗 Leggi su Napolipiu.com
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