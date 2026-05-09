Francesco Bagnaia raggiunge il suo massimo a Le Mans esprimendo la sua soddisfazione

Dopo le prove al Gran Premio di Francia, il pilota si è detto ottimista, evidenziando un buon feeling con la moto e un risultato che lo soddisfa. Le sessioni di allenamento si sono concluse con buoni tempi, e lui ha manifestato fiducia in vista della gara, evidenziando come le condizioni sulla pista abbiano contribuito a migliorare le sue sensazioni. Nessuna dichiarazione riguardante eventuali problemi o difficoltà durante le prove.

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