La rotazione verso gli investimenti di sovranità | come cogliere il nuovo paradigma tra azioni obbligazioni e mercati privati

Una nuova tendenza si affaccia sui mercati, spinta dalla crescente attenzione verso gli investimenti di sovranità. Questa evoluzione nasce dalla necessità di diversificare le risorse e di rafforzare le economie nazionali, soprattutto in un quadro di incertezza globale. Le aziende e gli investitori stanno rivalutando le proprie strategie, puntando su azioni, obbligazioni e mercati privati che facilitano questa transizione. La recente pubblicazione dei dati sul PIL statunitense evidenzia come le dinamiche economiche stanno cambiando rapidamente.

Si chiude una settimana che ha visto importanti dati in uscita. Fra tutti, la forte la stima preliminare pubblicata dal Bureau of Economic Analysis degli Stati Uniti, del Pil reale del 4Q25 che è aumentato a un tasso annuo dell’1,4%, decisamente sotto le attese del +2,8% (+4,4% nel 3Q25). L’aumento del Pil reale è stato determinato dall’aumento della spesa dei consumatori e degli investimenti. Questi movimenti sono stati in parte compensati dalla diminuzione della spesa pubblica e delle esportazioni. Le importazioni, che rappresentano una sottrazione nel calcolo del Pil, sono diminuite. Rispetto al 3Q25, la decelerazione del Pil reale del 4Q25 ha riflesso la flessione della spesa pubblica e delle esportazioni, nonché una decelerazione della spesa dei consumatori, in parte compensata da un’accelerazione degli investimenti.🔗 Leggi su Bergamonews.it

La Cina rallenta, i mercati tremano: opportunità o trappola per azioni e obbligazioni?La recente fase di rallentamento dell’economia cinese sta destando preoccupazioni nei mercati finanziari globali.

Mercati privati 2026: Stabilizzazione immobiliare e boom di investimenti in infrastrutture “dual use” e sanità.Il 2026 si apre con grandi cambiamenti nei mercati privati italiani.

