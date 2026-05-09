fossombrone ha futuro parola di capitano

Il capitano del Fossombrone ha dichiarato che la squadra ha un futuro, nonostante la stagione si sia conclusa con una sconfitta. In un’intervista, ha ripercorso l’annata, sottolineando come l’esperienza sia stata comunque positiva, anche considerando il lungo infortunio che lo ha coinvolto. La squadra ha concluso il campionato con alcune difficoltà, ma il capitano ha espresso fiducia nel percorso da affrontare in futuro.

Il sipario sulla stagione si è chiuso con una sconfitta, ma il bilancio resta ampiamente positivo. A parlare è il capitano del Fossombrone, Lorenzo Pagliari, che ripercorre un’annata intensa, segnata anche da un lungo infortunio. Il campionato si è chiuso con una sconfitta, ma resta comunque il sorriso per una stagione entusiasmante. Cosa vi portate dietro da quest’annata sportiva? "È stata un’annata molto positiva, forse anche più di quella dei play-off della scorsa stagione. Non era affatto scontato, soprattutto considerando che siamo partiti con tanti volti nuovi, a cominciare dall’allenatore e dallo staff. Dopo un avvio non semplice, la squadra è cresciuta e la società è stata brava a sistemare le situazioni che non funzionavano.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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