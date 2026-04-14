Fossombrone è qui la festa | ha vinto il calcio

Da ilrestodelcarlino.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Fossombrone cade al "Bonci" contro l’Ancona, ma al di là del risultato è tempo di bilanci. E, classifica alla mano, i metaurensi possono comunque guardare con soddisfazione al proprio cammino. Per oltre ottanta minuti tengono testa a un’Ancona costruita per il vertice, restando compatti, ordinati e pronti a colpire in ripartenza. Poche le occasioni concesse, altrettanto poche quelle create, ma sfruttate con lucidità, a testimonianza di un’identità ormai ben definita. Il vantaggio, meritato per quanto visto in campo, è il frutto di applicazione e coraggio, qualità che hanno accompagnato il Fossombrone per tutta la stagione. Nel finale emerge però la maggiore profondità dell’Ancona, capace di alzare il ritmo e cambiare volto con i cambi.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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