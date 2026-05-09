Forza Italia | Un piano per rilanciare il turismo Puntiamo su enogastronomia e tradizione

Forza Italia ha presentato un piano dedicato a rilanciare il settore turistico, con particolare attenzione all’enogastronomia e alle tradizioni locali. La proposta prevede interventi per valorizzare luoghi storici come la Rocca dei Boiardo, il castello di Arceto e la casa Spallanzani, oltre a sviluppare i percorsi storici e promuovere i prodotti del territorio. L’obiettivo è rafforzare il centro storico e sostenere l’economia locale.

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