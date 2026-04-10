Centanni tradizione bio | Puntiamo sul Pecorino La nostra forza è il territorio

Un'azienda che si distingue per la lunga tradizione biologica e il forte legame con il territorio ha annunciato la sua attenzione verso il Pecorino, un vitigno locale. I vini prodotti vengono descritti come caratterizzati da pienezza e freschezza, con note di mineralità e eleganza, accompagnate da una sapidità marcata. La produzione si concentra sulla valorizzazione delle caratteristiche autentiche delle uve e delle terre da cui provengono.

Pienezza e freschezza, mineralità ed eleganza, fine sapidità. Potremmo riassumere così, con questi cinque aggettivi qualificativi, la qualità, appunto, dei vini Centanni. Una splendida storia di famiglia che ha saputo segnare le colline della Val d’Aso, terra baciata dal sole e da un clima fortunato e conosciuta anche per le sue coltivazioni di frutta prelibate. Ma in questo caso i frutti li troviamo nel calice, dall’agrumato di bergamotto alla scorza di cedro, per continuare con una mineralità espansa e tagliente, con cenni iodati. I vini Centanni, che Giacomo e la sua famiglia producono da generazioni: "Mio nonno – dice Giacomo – era produttore e vendemmiava ogni anno. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Centanni, tradizione bio : "Puntiamo sul Pecorino . La nostra forza è il territorio" Agricoltura bio, riconoscimento per il distretto Territorio fiorentinoFirenze, 17 marzo 2026 - Presentato ufficialmente il distretto biologico del Territorio fiorentino, il 13/o della Toscana, che si conferma una delle... Leggi anche: Convegno sul legno e il lago di Laveno: tra tradizione e sostenibilità si ritrova il futuro del territorio