Youz 5 Generazione di idee a Ravenna il forum della Regione dedicato ai giovani

Venerdì 27 febbraio alle 17, alle Artificerie Almagià di Ravenna, si svolge Youz 5 Generazione di idee, un evento rivolto ai giovani tra i 16 e i 35 anni. La Regione Emilia-Romagna organizza questo forum per ascoltare le proposte e le opinioni dei giovani sulla città e il territorio. Partecipano anche rappresentanti di ART-ER e del Comune di Ravenna, che intendono raccogliere idee per migliorare l’offerta culturale e sociale. L’iniziativa mira a coinvolgere i giovani direttamente nelle decisioni che li riguardano.

Venerdì 27 febbraio, alle 17, alle Artificerie Almagià, si terrà Youz 5 Generazione di idee, il forum dedicato ai giovani tra i 16 e i 35 anni, organizzato dalla Regione Emilia-Romagna, con il supporto di ART-ER Attrattività Ricerca Territorio, in collaborazione con il Comune. L'appuntamento verterà sull'ambito tematico "closER" - per costruire un futuro più inclusivo e sarà scandito da attività partecipative, momenti di dialogo e laboratori, in cui ragazze e ragazzi potranno confrontarsi con amministratori e istituzioni, condividendo esperienze, bisogni e proposte.

