Anci Campania Morra | Il futuro passa dall’impegno dei giovani Più amministratori in campo

Da salernotoday.it 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo tre giorni di incontri e discussioni, si è conclusa l’Assemblea ANCI Giovani, un’occasione di confronto tra amministratori e giovani rappresentanti delle istituzioni locali. L’evento ha avuto inizio il 16 aprile, coinvolgendo molte persone in un dialogo diretto su temi legati al futuro delle amministrazioni pubbliche. Durante l’iniziativa, si è parlato di come l’impegno dei giovani possa influenzare positivamente la gestione delle comunità.

“Sono stati tre giorni straordinari, intensi e ricchi di confronto, a partire dall’evento del 16 aprile fino alla chiusura dell’Assemblea ANCI Giovani. Un’occasione ancora più significativa perché inserita nel percorso dei 50 anni di ANCI, che ci ha spinto a riflettere con profondità sul presente.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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