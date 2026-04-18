Anci Campania Morra | Il futuro passa dall’impegno dei giovani Più amministratori in campo

Dopo tre giorni di incontri e discussioni, si è conclusa l’Assemblea ANCI Giovani, un’occasione di confronto tra amministratori e giovani rappresentanti delle istituzioni locali. L’evento ha avuto inizio il 16 aprile, coinvolgendo molte persone in un dialogo diretto su temi legati al futuro delle amministrazioni pubbliche. Durante l’iniziativa, si è parlato di come l’impegno dei giovani possa influenzare positivamente la gestione delle comunità.

“Sono stati tre giorni straordinari, intensi e ricchi di confronto, a partire dall’evento del 16 aprile fino alla chiusura dell’Assemblea ANCI Giovani. Un’occasione ancora più significativa perché inserita nel percorso dei 50 anni di ANCI, che ci ha spinto a riflettere con profondità sul presente.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Anci Campania, Morra presenta il logo dei 50 anni: Non è un simbolo, è un impegno” Francesco Morra eletto presidente di Anci CampaniaSi è svolta presso l’Holiday Inn al Centro Direzionale di Napoli l’Assemblea regionale di Anci Campania, momento centrale di confronto tra... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Gerardo Ausiello e il Presidente Anci Campania Francesco Morra alla Web Tv del Mattino; IL MINISTRO PIANTEDOSI: CONGRATULAZIONI A PRESIDENTE ANCI CAMPANIA MORRA PER EVENTO SU 50 ANNI; Anci Campania compie 50 anni, a Napoli il ministro Piantedosi; ANCI Campania celebra i 50 anni: il 16 aprile a Napoli assemblea pubblica con istituzioni e amministratori. Anci Campania, Morra: Il futuro passa dall’impegno dei giovani. Più amministratori in campoIl presidente al termine dell'assemblea: Le sfide che abbiamo davanti, dallo spopolamento delle aree interne alla necessità di garantire sviluppo e coesione territoriale, richiedono energie nuove, vi ... salernotoday.it «Anci, sfida sicurezza: più vigili e telecamere»L’Anci Campania compie 50 anni, e li festeggia oggi pomeriggio con un’Assemblea pubblica che si tiene nell’Aula magna del complesso universitario di San Giovanni a Teduccio. ilmattino.it Ieri ho partecipato alla celebrazione dei 50 anni dell’ANCI Regione Campania con la presenza del Ministro degli Interni On Matteo Piantedosi, del Presidente della Regione Campania On Roberto Fico, del Presidente Nazionale dell’ANCI Gaetano Manfredi e - facebook.com facebook “Auguri ad ANCI Campania, da mezzo secolo un fondamentale punto di riferimento per la crescita e lo sviluppo di questo meraviglioso territorio, per la tutela delle sue bellezze e il rilancio delle aree interne. Sono molto orgoglioso, non solo per il mio ruolo istit x.com