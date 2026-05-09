Le formazioni ufficiali di Lecce e Juventus sono state annunciate in vista della partita che si disputerà allo stadio 'Via del Mare'. L'allenatore della squadra ospite ha scelto i giocatori che scenderanno in campo per questa sfida di campionato. Le scelte dei titolari sono state comunicate prima del calcio d'inizio, con variazioni rispetto alle ultime uscite. La partita rappresenta un momento importante per entrambe le squadre, che si preparano a scendere in campo con le formazioni confermate.

di Francesco Spagnolo Formazioni ufficiali Lecce Juve, le scelte di Spalletti per la sfida contro i pugliesi. Le grandi novità sono rappresentate da Koopmeiners e Boga. La Serie A entra nel vivo con la trentaseiesima giornata e i riflettori sono tutti puntati sulla sfida del “Via del Mare”. L’attesa dei tifosi è finalmente terminata con la comunicazione delle formazioni ufficiali do Lecce Juve, che confermano le scelte tattiche di Luciano Spalletti per blindare il piazzamento Champions. I bianconeri si presentano in terra pugliese con una veste offensiva e coraggiosa, pronti a dare battaglia per portare a casa i tre punti. La novità principale riguarda l’assetto tattico.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Formazioni ufficiali Lecce Juve, le scelte di Spalletti per la sfida del ‘Via del Mare’: le ultimissime

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