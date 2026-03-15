Formazioni ufficiali Lazio Milan | le scelte di Sarri e Allegri

Alle ore 20:45 all’Olimpico si sfidano Lazio e Milan, con le formazioni ufficiali di Maurizio Sarri e Massimiliano Allegri. La partita, valida per il 29° turno di Serie A 202526, vede le squadre schierare i propri giocatori titolari per questa importante sfida di campionato. Le scelte dei due allenatori sono state annunciate poco prima del calcio d’inizio.

Massara a Sky: «Oggi una partita molto importante, questo club non rinuncerà mai a fare mercati coerenti!» Roberto Mancini rientra in Qatar: fine del blocco in Italia, torna alla guida dell’Al-Sadd. Tutti i dettagli Bayern Monaco con il quinto portiere contro l’Atalanta? Emergenza senza fine per i tedeschi, arrivano novità importanti dall’infermeria verso la Champions Arsenal, Dowman fa la storia! È il marcatore più giovane della storia della Premier League L’Ajax parla spagnolo: la strategia del club olandese sul mercato è ormai chiara! Che nomi sul taccuino del direttore Cruijff! Feyenoord, clima rovente dopo il cambio in società! Il punto sulla squadra olandese, guidata in panchina da van Persie Targhalline brilla con il Feyenoord: tutto sulla stellina marocchina classe 2002. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Formazioni ufficiali Lazio Milan: le scelte di Sarri e Allegri Articoli correlati Formazioni ufficiali Juventus Lazio: le scelte di Spalletti e SarriSassuolo, parla Carnevali: «Sul VAR bisogna riflettere, così si rischia di rovinare tutto. Leggi anche: Formazioni ufficiali Lazio Atalanta: le scelte di Sarri e Palladino LAZIO vs AC MILAN in DIRETTA con TELECRONACA | SERIE A LIVE Contenuti utili per approfondire Lazio Milan Temi più discussi: Diretta Lazio-Milan: formazioni, dove vederla in tv e live streaming su DAZN; Lazio-Milan: dove vedere la partita, probabili formazioni e quote; Lazio-Milan: formazioni ufficiali, dove vederla (in tv e streaming), orario del big match di Serie A; Lazio, con il Milan Sarri sceglie la linea prudente: Patric farà il play. Lazio-Milan, le formazioni ufficiali: ci sono Jashari ed Estupinan. Leao-Pulisic davantiTutto pronto allo stadio Olimpico dove, tra pochi minuti, si gioca tra Lazio e Milan, gara valevole per la 29^ giornata del campionato di Serie A Enilive che inizierà alle ore 20.45. milannews.it Lazio Milan LIVE: formazioni ufficiali, cronaca e tabellino del matchLazio Milan: i biancocelesti di Maurizio Sarri scendono in campo per la 29a giornata del campionato Serie A 2025-2026. Segui il match con noi! Lazio e Milan si sfidano oggi a partire dalle ore 20:45 p ... lazionews24.com Lazio-Milan, le formazioni ufficiali: ci sono Jashari ed Estupinan. Leao-Pulisic davanti x.com Giuseppe Pancaro, grande ex di Milan e Lazio, ha voluto rilasciare delle dichiarazioni sul match di stasera. Scopri di più nel primo commento! facebook