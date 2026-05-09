Formazioni ufficiali Lazio Inter | le scelte di Sarri e Chivu per il match di Serie A

Le formazioni ufficiali di Lazio e Inter sono state rese note in vista della partita valida per la 36ª giornata di Serie A 202526. Entrambi gli allenatori, Sarri e Chivu, hanno scelto le proprie formazioni per il match in programma. La sfida si svolgerà in una giornata di campionato che vede le due squadre pronte a scendere in campo con le rispettive formazioni ufficiali.

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