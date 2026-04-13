Formazioni ufficiali Fiorentina Lazio le scelte di Vanoli e Sarri per il match di Serie A! Ecco come scendono in campo le due squadre

Nella 32ª giornata del campionato di Serie A 2025-2026, sono state rese note le formazioni ufficiali di Fiorentina e Lazio. Le due squadre si preparano ad affrontarsi con le scelte dei rispettivi allenatori, Vanoli e Sarri, che hanno deciso i giocatori da schierare in campo. La partita si presenta come un'occasione importante per entrambe le formazioni di cercare punti fondamentali in classifica.

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