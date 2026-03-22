Formazioni ufficiali Bologna Lazio | le scelte di Italiano e Sarri per il match di Serie A

Le formazioni ufficiali di Bologna e Lazio sono state annunciate in vista della partita valida per la 30ª giornata del campionato di Serie A 202526. L'allenatore del Bologna ha deciso le scelte della formazione, mentre il tecnico della Lazio ha determinato gli undici titolari che scenderanno in campo. La sfida si svolgerà oggi, con le squadre pronte a confrontarsi sul campo.

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