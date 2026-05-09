Formazioni ufficiali Cagliari Udinese | le scelte di Pisacane e Runjaic per il match di Serie A
Per la partita tra Cagliari e Udinese valida per la 36ª giornata della Serie A 202526, sono state rese note le formazioni ufficiali. La squadra di casa ha scelto di schierare alcuni giocatori specifici, mentre l'allenatore ospite ha optato per le proprie scelte di formazione. Le scelte dei due allenatori sono state comunicate prima dell'inizio del match, che si svolge in questa giornata di campionato.
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XI CAGLIARI: Caprile; Ze Pedro, Mina, Dossena; Palestra; Adopo, Gaetano, Folorunsho, Obert; Esposito, Mendy XI UDINESE: Okoye; Mlacic, Kristensen, Solet; Ehizibue, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Buksa. #SerieA 15:00 x.com
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