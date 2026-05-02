Formazioni ufficiali Udinese Torino | le scelte di Runjaic e D’Aversa per il match di Serie A

Le formazioni ufficiali di Udinese e Torino sono state annunciate prima dell'inizio del match di Serie A. Entrambe le squadre hanno scelto i propri undici titolari, con le rispettive panchine pronte a intervenire durante la partita. Nessuna variazione rispetto alle ultime sedute di allenamento, e i giocatori scenderanno in campo per cercare di ottenere i tre punti. La sfida si gioca con i calci d'inizio stabiliti per le 20:45.

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