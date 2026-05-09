Forlì nuova sonda ecografica al Morgagni | è una donazione NIMa

A Forlì è stata donata una nuova sonda ecografica al reparto di diagnostica del nosocomio locale. L’attrezzatura, donata dall’associazione NI.Ma, è stata installata per migliorare le procedure di esame dei pazienti ricoverati. La decisione di acquistare e finanziare questa tecnologia è stata presa dall’organizzazione benefica, che ha contribuito a fornire strumenti più avanzati per le diagnosi. Non sono stati comunicati dettagli sui cambiamenti specifici nelle procedure mediche.

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? Punti chiave Come cambierà la diagnostica per i pazienti ricoverati al Morgagni?. Chi ha deciso di finanziare questo nuovo strumento tecnologico?. Perché questa donazione è legata alla memoria di Luciano Vespignani?. In che modo la nuova sonda migliorerà i tempi di risposta medica?.? In Breve Donazione della società NI.Ma per la memoria di Luciano Vespignani.. Sonda Esaote per studio tessuti molli, articolazioni e apparato vascolare.. Il primario Paolo Muratori integra lo strumento nel parco macchine esistente.. Diagnosi rapida al letto del paziente per i reparti di Forlì.. La dotazione tecnologica della Medicina interna dell’ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì riceve un potenziamento fondamentale grazie alla donazione di una sonda ecografica lineare Esaote da parte della società NI.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Forlì, nuova sonda ecografica al Morgagni: è una donazione NI.Ma ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Nuova tecnologia al Morgagni-Pierantoni: donata una sonda ecografica alla Medicina interna in memoria di Luciano VespignaniUn importante gesto di generosità potenzia la dotazione tecnologica della Medicina interna dell’ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì. 'Assocuore' dona una sonda ecografica alla Cardiologia dell’ospedale Bufalini di CesenaLa sonda è costituita da un dispositivo ecografico miniaturizzato, collegabile in modalità wireless a tablet dedicati o a comuni smartphone tramite... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: La società NI.Ma Srl dona una sonda ecografica alla Medicina Interna dell’Ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì; Forlì, donata all’Ail una sonda ecografica per le cure domiciliari; Una sonda ecografica donata alla Medicina Interna del Morgagni-Pierantoni di Forlì; Il Lions Club Forlì Host potenzia l’assistenza domiciliare dell’Ail FC. Nuova tecnologia al Morgagni-Pierantoni: donata una sonda ecografica alla Medicina interna in memoria di Luciano VespignaniLa società NI.Ma ha donato una sonda ecografica lineare Esaote uno strumento fondamentale per elevare gli standard di cura e tempestività diagnostica, direttamente al letto del paziente ... forlitoday.it Il Lions Club Forlì Host sostiene l'Ail: un nuovo ecografo per i pazienti ematologiciL’apparecchiatura è stata acquistata grazie ai fondi raccolti in occasione del concerto Tributo ai Queen, organizzato lo scorso 15 marzo al Teatro Dragoni di Meldola ... forlitoday.it Le stime per Forlì-Cesena e Rimini indicano un quadro di sostanziale stabilità, con export in lieve aumento e mercato del lavoro resiliente, ma produttività ancora sotto la media regionale e nazionale #ProvinciadiRimini #Attualita x.com