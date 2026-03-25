' Assocuore' dona una sonda ecografica alla Cardiologia dell’ospedale Bufalini di Cesena

Un’associazione ha donato all’unità di Cardiologia di un ospedale locale una sonda ecografica palmare wireless Vscan Air. Lo strumento, caratterizzato da tecnologia avanzata, sarà utilizzato nel reparto per eseguire esami ecografici. La consegna si è svolta recentemente e l’obiettivo è potenziare le risorse a disposizione del personale medico per le diagnosi e le cure dei pazienti.

La sonda è costituita da un dispositivo ecografico miniaturizzato, collegabile in modalità wireless a tablet dedicati o a comuni smartphone tramite app specifica La sonda è costituita da un dispositivo ecografico miniaturizzato, collegabile in modalità wireless a tablet dedicati o a comuni smartphone tramite app specifica. Nonostante le dimensioni estremamente ridotte – tali da poter essere facilmente riposta nel taschino del camice – è dotata di due trasduttori: uno dedicato alla valutazione cardiaca e uno allo studio dei vasi sanguigni. “Grazie a queste caratteristiche, - afferma il dottor Andrea Santarelli - lo strumento consente di... 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - 'Assocuore' dona una sonda ecografica alla Cardiologia dell’ospedale Bufalini di Cesena Articoli correlati Sezze, donata la sonda ecografica alla Casa della Salute grazie alla raccolta fondi promossa da varie associazioniSezze, il Comitato “Sezze per la salute” dona una sonda ecografica alla Casa della Salute grazie alla raccolta fondi di novembre. I volontari Ior di Cesena 'invadono' le corsie dell'ospedale Bufalini per un dono alle donneCome ormai da tradizione l’Istituto oncologico romagnolo ha voluto conferire al fine settimana in cui si celebrano nel mondo le donne un significato...