Nella quinta stagione di For All Mankind, l’attrice Ruby Cruz interpreta il personaggio di Lily Dale, una figura che si confronta con le sfide e le emozioni legate alla vita su Marte. In una intervista, Cruz ha parlato del suo rapporto con il ruolo, descrivendo la sua esperienza come un senso di famiglia tra i personaggi e le ambientazioni marziane. Ha anche condiviso la passione per i grandi fandom, citando Willow e Elden Ring come esempi di interessi che coltiva con entusiasmo.

Ruby Cruz ci svela i segreti della sua Lily Dale in For All Mankind 5: tra l'orgoglio marziano e grande umanità, ecco come cambia la serie sci-fi di Apple TV. Stagione dopo stagione, decade dopo decade, For All Mankind è andata avanti, è cresciuta, si è evoluta, e ora che siamo stabilmente su Marte e siamo arrivati al 2012 alternativo in cui la storia è ambientata, tanto di differente c'è nella serie Apple TV rispetto a quel primo passo sulla Luna compiuto da un piede differente dalla nostra realtà. Se la narrazione si sposta verso nuovi confini, nuovi personaggi fanno capolino e conquistano l'attenzione del pubblico. Tra questi c'è Lily Dale, la figlia più giovane di Miles e Amanda Dale che avevamo visto bambina nella stagione 4 e che ora .🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - For All Mankind 5, Ruby Cruz: "Su Marte ho trovato una famiglia. Da Willow a Elden Ring, amo i grandi fandom"

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