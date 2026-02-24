For All Mankind stagione 5 | trailer adrenalinico Happy Valley su Marte – debutto 27 marzo su Apple TV!

Apple TV ha diffuso il trailer della quinta stagione di For All Mankind, portando gli spettatori su Marte con scene intense e azione coinvolgente. La causa di questa nuova avventura è il continuo desiderio di esplorazione umana nello spazio, con protagonisti che affrontano sfide sempre più grandi. Tra missioni rischiose e scenari mozzafiato, la serie promette emozioni forti dal debutto il 27 marzo. Gli appassionati non vedono l’ora di scoprire cosa accadrà.

Apple TV ha rilasciato il trailer adrenalinico della quinta stagione di For All Mankind, lo space drama acclamato dalla critica creato da Ronald D. Moore, Matt Wolpert e Ben Nedivi. La nuova stagione debutta su Apple TV il 27 marzo 2026 con il primo dei dieci episodi totali, seguito da un nuovo episodio ogni venerdì fino al 29 maggio. La quinta stagione riprende negli anni 2010, tempo dopo il colpo all'asteroide Goldilocks. Happy Valley è cresciuta fino a diventare una colonia fiorente con migliaia di residenti e una base per nuove missioni che ci porteranno ancora più lontano nel sistema solare.