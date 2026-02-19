Elden ring nightreign su amazon eks | come è stata costruita una piattaforma di gioco cooperativo con 300 mila utenti online simultanei

FromSoftware torna a far vibrare il panorama videoludico: il nuovo ELDEN RING NIGHTREIGN sfrutta Amazon EKS per offrire un’esperienza coop autentica su scala globale, con una gestione cloud avanzata che coniuga stabilità, scalabilità e monitoraggio. la transizione verso un’infrastruttura cloud dedicata mette in luce un modello operativo orientato al gioco online moderno, dove la cooperazione tra giocatori è facilitata da una rete robusta e pronta a supportare picchi di utenza. stabilità delle connessioni multiplayer basata su amazon eks. FromSoftware, noto per ARMORED CORE, DARK SOULS e ELDEN RING, ha costruito un framework di servizi di gioco globale puntando sull’infrastruttura AWS. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

