Fonte Agliana completati i lavori Tutto pronto per l’inaugurazione

I lavori di restauro di Fonte Agliana sono stati completati e la struttura è stata riportata alla luce, restaurata e inserita nel suo contesto ambientale. La fonte rappresenta un elemento simbolico della città e ora si presenta rinnovata, pronta per l’inaugurazione ufficiale. La procedura di restauro ha riguardato sia la conservazione dell’opera sia l’integrazione nel paesaggio circostante.

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