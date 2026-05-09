Fonte Agliana completati i lavori Tutto pronto per l’inaugurazione
I lavori di restauro di Fonte Agliana sono stati completati e la struttura è stata riportata alla luce, restaurata e inserita nel suo contesto ambientale. La fonte rappresenta un elemento simbolico della città e ora si presenta rinnovata, pronta per l’inaugurazione ufficiale. La procedura di restauro ha riguardato sia la conservazione dell’opera sia l’integrazione nel paesaggio circostante.
Fonte Agliana è stata riportata alla luce, restaurata e valorizzata nel suo contesto ambientale, come simbolo identitario della città. L’assessore Silvano Iommi annuncia la data dell’inaugurazione: domenica 17 maggio, nel pomeriggio, al termine di un tour delle fonti che partirà alle 16.15 dal parcheggio del palasport Fontescodella. Dopo la prima tappa al fontanile di Santa Maria Maddalena, inaugurato lo scorso anno, si attraverserà la fonte Floriani-Carradori (oggi fonte degli Azzoni) alla Cimarella, ricostruita da privati, e alla fonte Pozzo del Mercato, dietro corso Cairoli, conosciuta anche come Fonte Nova o Fonte degli Orfanelli....🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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