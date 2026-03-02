A Monte Sant’Angelo pronto il nuovo hub intermodale | lavori completati e affidata la gestione della struttura

A Monte Sant’Angelo è stato completato l’hub intermodale, con i lavori conclusi e la gara per l’affidamento in concessione della gestione e dei servizi correlati già espletata. La struttura è pronta a entrare in funzione e a essere operativa.

È pronto a entrare in funzione l’Hub intermodale di Monte Sant’Angelo. I lavori sono terminati ed è stata espletata la gara per l’affidamento in concessione della struttura e dei servizi annessi.Sarà la società Mian Gargano srl (socio di maggioranza Progetto Franchising S.r.l.) di Monte. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it Infrastrutture turistiche a Monte Sant'Angelo: al via i lavori di riqualificazione in via CastelloProseguono gli interventi di riqualificazione finanziati dalla Regione Puglia dedicati alle infrastrutture turistiche, a Monte Sant'Angelo. Faenza inaugura il nuovo hub intermodale: si completa la riqualificazione in zona stazioneE' stato inaugurato questa mattina il progetto di rigenerazione dell’area della stazione ferroviaria di Faenza, un intervento che cambia radicalmente... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Monte Sant Angelo. Temi più discussi: Referendum Confermativo del 22 e 23 Marzo 2026, l'elenco degli scrutatori sorteggiati; BTM Bari, Monte Sant’Angelo presenta la nuova campagna di comunicazione; MONTE SANT'ANGELO Monte Sant’Angelo protagonista a tourismA 2026 con il progetto Destinazione Longobardi; TURISMO: ALLA BTM DI BARI MONTE SANT’ANGELO LANCIA IL CALENDARIO 2026 E LA CAMPAGNA LA PORTA DEL CIELO. MONTE SANT'ANGELO Monte Sant’Angelo protagonista a tourismA 2026 con il progetto Destinazione LongobardiMonte Sant’Angelo continua il suo percorso di promozione culturale e turistica e partecipa a tourismA 2026 a Firenze ... statoquotidiano.it Monte Sant’Angelo presenta il calendario annuale degli eventi 2026BTM Bari, Monte Sant’Angelo presenta la nuova campagna La Porta del Cielo, un’emozione da attraversare e il calendario annuale degli eventi 2026 Alla ... ilsipontino.net Calcio Club. . Apulia Trani vs Monte Sant’Angelo Calcio A 5 Serie C2 - Girone A 14° Giornata - facebook.com facebook