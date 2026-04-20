Ischia prende a calci il cancello della caserma | denunciato 37enne

A Ischia, un uomo di 37 anni è stato denunciato dopo aver preso a calci il cancello di una caserma dei carabinieri. L’individuo aveva dichiarato di voler essere espulso per tornare in Ucraina. La polizia ha fermato e identificato il soggetto, che ora deve rispondere delle accuse di aver danneggiato la proprietà pubblica. L’episodio si è verificato nell’isola campana, senza altre conseguenze riportate.

Sull'isola d'Ischia, un 37enne voleva farsi espellere per tornare in Ucraina e ha preso a calci il cancello della caserma dei carabinieri: fermato e denunciato. Momenti di tensione la scorsa notte sull’isola d’Ischia, dove un cittadino ucraino di 37 anni si è presentato intorno alle 4 davanti alla caserma dei Carabinieri iniziando a prendere a calci il cancello e a urlare. Sul posto sono intervenuti i militari della stazione locale e dell’aliquota radiomobile della compagnia di Ischia per comprendere la situazione e riportare la calma. Il 37enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato calmato dai militari e successivamente denunciato per minaccia, rifiuto di fornire le proprie generalità e tentato ingresso arbitrario in luoghi militari.🔗 Leggi su 2anews.it

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