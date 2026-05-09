A Telese si svolge 'MAGICON', un evento di quattro giorni dedicato a spettacoli, cultura, folklore, musica, magia e intrattenimento per tutte le età. Durante l'evento, sono previsti vari spettacoli e attività rivolti a un pubblico diversificato, con l'obiettivo di offrire un programma ricco di intrattenimento per diversi gusti. L'iniziativa si svolge nel centro cittadino e coinvolge diversi luoghi della località termale.

Tempo di lettura: 2 minuti Quattro giorni tra spettacolo, cultura, folklore, musica, magia e intrattenimento per tutte le età. Dal 30 maggio al 2 giugno 2026, le suggestive Terme Antiche Jacobelli di Telese Terme (BN) ospiteranno ‘MAGICON – by Janara Esoterismo e Magia’, appuntamento dedicato al folklore, all’esoterismo, al fantasy, al fumetto, alla musica e all’intrattenimento. L’evento nasce con l’obiettivo di creare uno spazio aperto a tutti: appassionati, curiosi, famiglie, giovani e visitatori provenienti da tutta Italia potranno vivere quattro giornate immersive tra conferenze, spettacoli dal vivo, concerti, artisti, espositori, area food e attività dedicate ai bambini.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Folklore, musica, magia: a Telese arriva ‘MAGICON’. Il programma

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