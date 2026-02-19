Una denuncia per spaccio e due fogli di via per soggetti pericolosi | i controlli della Polizia

La Polizia di Ravenna ha denunciato un uomo per spaccio di droga e ha allontanato due soggetti considerati pericolosi con fogli di via. La decisione arriva dopo un intensificarsi dei controlli nella zona Speyer, dove sono stati controllati numerosi giovani e persone sospette. Le operazioni sono state mirate a ridurre la presenza di soggetti che minacciano la sicurezza pubblica. Le autorità hanno disposto ulteriori verifiche nei prossimi giorni per garantire un ambiente più sicuro per i residenti.

Nel corso dei servizi della Questura in zona Speyer sono state complessivamente identificate 80 persone, di cui 53 stranieri Una denuncia e due fogli di via. Proseguono i controlli straordinari sul territorio disposti dalla questura di Ravenna nell’area della zona Speyer, dove è stato rafforzato il dispositivo di prevenzione contro l’illegalità diffusa e per il ripristino delle condizioni di sicurezza urbana. Le attività si sono svolte attraverso pattugliamenti e controlli mirati, con il supporto del reparto prevenzione crimine di Bologna, nelle aree considerate maggiormente sensibili. Durante i servizi sono state identificate complessivamente 80 persone, tra cui 53 stranieri.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

