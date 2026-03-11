Tolleranza zero del questore | scattano fogli di via avviso orale e un Daspo
La Polizia di Stato di Lecce ha intensificato i controlli sul territorio con l’obiettivo di garantire la sicurezza pubblica. In questa settimana sono stati adottati diversi provvedimenti, tra cui fogli di via, avvisi orali e un Daspo, nei confronti di persone ritenute pericolose o sospettate di comportamenti disturbanti. L’attività si inserisce in un’azione di tolleranza zero da parte delle forze dell’ordine.
LECCE – Prosegue l’attività di monitoraggio e controllo del territorio disposta dalla Polizia di Stato di Lecce. Sotto la lente d’ingrandimento del questore Giampietro Lionetti, sono finiti soggetti ritenuti pericolosi per la comunità, destinatari di una serie di provvedimenti restrittivi. Le. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
