Tolleranza zero del questore | scattano fogli di via avviso orale e un Daspo

La Polizia di Stato di Lecce ha intensificato i controlli sul territorio con l’obiettivo di garantire la sicurezza pubblica. In questa settimana sono stati adottati diversi provvedimenti, tra cui fogli di via, avvisi orali e un Daspo, nei confronti di persone ritenute pericolose o sospettate di comportamenti disturbanti. L’attività si inserisce in un’azione di tolleranza zero da parte delle forze dell’ordine.