A Foggia, alcuni studenti hanno coltivato fiori all’interno di un carcere destinati alle mamme in visita. La gestione delle piante è stata affidata a persone incaricate di curare la crescita delle fioriture tra le mura, mentre gli studenti hanno applicato le competenze agrarie acquisite a scuola. L’iniziativa ha coinvolto direttamente i giovani nel mantenimento delle piante, creando un collegamento tra il carcere e l’esterno.

? Punti chiave Come hanno trasformato le competenze agrarie in un ponte verso l'esterno?. Chi ha gestito concretamente la crescita delle piante tra le mura?. Cosa hanno provato le madri ricevendo i fiori nella sala colloqui?. Perché questo progetto scolastico può cambiare il trattamento sociale dei detenuti?.? In Breve Studenti delle classi 3GAT e 4GAT dell'Itet Notarangelo Rosati hanno curato le piante.. Docenti Pinto, Maggi, Caruso, Dell’Oglio e Atzori hanno gestito il percorso formativo.. Doni artigianali dell'associazione Genoveffa De Troia sono stati consegnati alla sezione femminile.. Il progetto ha coinvolto il CSV Foggia e la direzione della Casa Circondariale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Foggia, studenti coltivano fiori nel carcere per le mamme in visita

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