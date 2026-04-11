Brescia rapina con taglierino in negozio | aggredita la commessa

A Brescia, un uomo di 32 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato dopo aver rapinato un negozio in via Salgari. Durante l’episodio, ha aggredito la commessa con un taglierino. L’uomo, cittadino marocchino senza fissa dimora, è stato fermato poco dopo l’accaduto. La polizia ha sequestrato l’arma e ha proceduto con l’arresto. Nessuna persona è rimasta ferita durante la rapina.

Un uomo di 32 anni, cittadino marocchino e senza fissa dimora, è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Brescia dopo una rapina avvenuta in via Salgari. Il fatto si è consumato all’interno del punto vendita Max Factory, dove il trentaduenne, già noto alle autorità per precedenti episodi simili nello stesso esercizio, ha sottratto diversi capi d’abbigliamento nascondendoli in uno zaino, finendo poi per aggredire un’addetta alle vendite durante il tentativo di fuga. La dinamica dell’aggressione in via Salgari. L’episodio, verificatosi sabato 11 aprile 2026, ha protagonista un soggetto con una storia criminale già nota ai gestori del negozio di abbigliamento.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Brescia, rapina con taglierino in negozio: aggredita la commessa Entra nel negozio con un taglierino: “Dammi quello che c'è in cassa”. Rapina a Firenze, paura in via del PollaioloFirenze, 11 febbraio 2026 – Torna l’incubo delle rapine a mano armata negli esercizi commerciali del Quartiere 4 di Firenze. Paura per una commessa aggredita a Novi Ligure durante una rapina, denunciato un 35enneUn uomo di 35 anni è stato denunciato per rapina ai danni di un negozio nel centro cittadino di Novi Ligure (Alessandria).