paura per una commessa aggredita a novi ligure durante una rapina denunciato un 35enne

Un uomo di 35 anni è stato denunciato dai Carabinieri dopo aver rapinato un negozio a Novi Ligure, causando l’aggressione di una commessa. La rapina si è verificata in pieno giorno e ha portato a interventi immediati delle forze dell’ordine. La vittima è uscita dall’incidente senza ferite gravi, ma l’episodio ha provocato grande preoccupazione tra i residenti. La polizia continua a cercare eventuali complici o altri dettagli legati all’evento.

Un uomo di 35 anni è stato denunciato per rapina ai danni di un negozio nel centro cittadino di Novi Ligure (Alessandria). L’episodio, avvenuto durante la giornata di sabato, sarebbe stato pianificato per sfruttare la confusione del fine settimana. Secondo quanto riferito dai Carabinieri una cassiera è stata aggredita e spintonata, ma non ha riportato gravi conseguenze. Rapina con aggressione a Novi Ligure L’intervento dei Carabinieri e le condizioni della vittima Le indagini e l’identificazione del sospettato Il profilo dell’indagato Rapina con aggressione a Novi Ligure Come indicato dal portale ufficiale dei Carabinieri, l’intervento delle forze dell’ordine è scattato subito dopo la segnalazione della rapina avvenuta in un esercizio commerciale del centro di Novi Ligure (Alessandria). 🔗 Leggi su Virgilio.it

