A Flussio, il sindaco Zucca si prepara a presentare la sua lista per le prossime elezioni comunali, puntando sulla conferma alla guida del paese. La formazione include sia giovani che anziani, con alcuni volti già noti e altri emergenti. La strategia prevede di coinvolgere diverse generazioni, senza ancora sapere come riusciranno a trovare un’intesa tra candidati di età così diversa. La presentazione ufficiale è prevista nei prossimi giorni.

? Punti chiave Chi sono i nuovi volti che sosterranno il sindaco Zucca?. Come riuscirà la lista a unire generazioni così distanti?. Quali progetti concreti propone il gruppo Insieme per il futuro?. Perché il mix tra giovani e anziani è la chiave elettorale?.? In Breve Elezioni previste per i giorni 7 e 8 giugno prossimi.. Lista Insieme per il futuro include candidati come Silvia Delrio ed Ettore Fadda.. Partecipazione al consiglio di figure tra i 30 e i 73 anni.. Nomi in lista includono Giorgia Fadda, Antonangelo Fois e Bonaria Samira Unali.. Il sindaco di Flussio Giovanni Antonio Zucca, 66 anni, punta alla riconferma alla guida del comune con le elezioni previste per il 7 e l’8 giugno prossimi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Flussio, Zucca punta alla riconferma: una lista tra giovani e anziani

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