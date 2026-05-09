FLS ex PCTO | 5 modelli da scaricare utili per la rendicontazione

È disponibile online un set di cinque modelli utili per la rendicontazione del percorso per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO). Quattro di questi documenti sono già accessibili agli abbonati attraverso la rivista sfogliabile, seguendo le istruzioni indicate all’interno. Per il quinto modello, non sono stati forniti dettagli sulla modalità di accesso. La pubblicazione mira a offrire strumenti pratici per la documentazione di questa attività.

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