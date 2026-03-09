Approfondimento sulle convenzioni con enti esterni per le PCTO con 2 modelli documentali | convenzione utilizzabile scheda di autovalutazione finale

Le convenzioni con enti esterni per le PCTO sono documenti che definiscono le regole, le responsabilità e le condizioni necessarie affinché le esperienze formative siano sicure e valutabili. Sono considerate il “contratto pedagogico” dei percorsi, garantendo un quadro chiaro e condiviso tra istituzioni e enti coinvolti. Sono disponibili due modelli documentali: una convenzione utilizzabile e una scheda di autovalutazione finale.

Le convenzioni con enti esterni sono il “contratto pedagogico” dei percorsi PCTO: stabiliscono regole, responsabilità e soprattutto le condizioni perché l’esperienza sia formativa, sicura e valutabile. In altre parole: se il progetto è la rotta, la convenzione è la cintura di sicurezza. E nella pratica scolastica è qui che si gioca gran parte della qualità. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Articoli correlati

Carta Docente, la Gilda attacca: le risorse finiscono per foraggiare gli enti esterni invece di sostenere il personale in modo strutturale e costanteLa Gilda critica il taglio della Carta Docente a 383 euro, proponendo la deducibilità fiscale delle spese per superare i limiti delle attuali...

Legge elettorale, come cambia la scheda per Camera e Senato: i modelli(Adnkronos) – Con la proposta di legge elettorale depositata in Parlamento dalle forze di maggioranza arrivano anche i modelli delle schede...

Tutto quello che riguarda Approfondimento sulle convenzioni con...

Discussioni sull' argomento E' online Modena Comune di marzo; Permessi di costruire, Scia e convenzioni: estesa a 48 mesi la proroga straordinaria - ANCE; Lavoratori con disabilità, più spazio alle convenzioni per assumere; Webinar a cura di ANCI e Fondazione IFEL.

Risparmiare all’università: le convenzioni che riducono il costoRisparmiare all’università: in questo articolo vedremo insieme in che modo. A tal proposito puoi leggere un articolo di approfondimento qui: Convenzioni universitarie nel 2026. Il tema del costo ... ansa.it

L’approfondimento di Gianluca Besana x.com