Due attivisti sono stati rilasciati dopo essere stati trattenuti per diversi giorni. La loro detenzione ha generato attenzione internazionale e ha portato a un'azione legale da parte del governo italiano, che ha denunciato un'operazione in acque internazionali. Nel frattempo, uno dei due attivisti ha iniziato uno sciopero della fame, sollevando preoccupazioni sulla sua condizione di salute.

? Punti chiave Come influenzerà lo sciopero della fame la salute di Saif Abukeshek?. Perché il governo italiano ha denunciato l'operazione in acque internazionali?. Quali sono le condizioni mediche degli attivisti dopo l'isolamento totale?. Come si svolgeranno le procedure di deportazione dopo il rilascio?.? In Breve Saif Abukeshek ha iniziato lo sciopero della fame il 5 maggio 2026.. L'operazione della marina israeliana è avvenuta il 30 aprile in acque internazionali.. L'organizzazione Adalah monitora il passaggio alla custodia per l'immigrazione israeliana.. Il governo italiano contesta la violazione della giurisdizione su nave bandiera italiana.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Flotta Global Sumud: liberati i due attivisti dopo la detenzione

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