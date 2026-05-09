Flotilla gli attivisti Thiago Ávila e Saif Abukeshek oggi lasceranno il carcere

Oggi gli attivisti coinvolti nella Flotilla, Thiago Ávila e Saif Abukeshek, lasceranno il carcere dopo essere stati trattenuti in Israele per più di sette giorni. L'agenzia di intelligence israeliana ha comunicato ufficialmente il loro rilascio, senza fornire ulteriori dettagli sui motivi della detenzione o sulle condizioni di libertà. I due attivisti erano stati arrestati durante un'operazione delle forze di sicurezza locali.

L'agenzia di intelligence israeliana Shabak ha annunciato il rilascio degli attivisti della Flotilla, Thiago Ávila e Saif Abukeshek, detenuti da oltre una settimana in Israele. I due saranno trasferiti in un centro in attesa dell'espulsione. L'associazione Adalah aveva spiegato a Fanpage che gli attivisti nel carcere sono stati sottoposti a "torture psicologiche e minacce di morte".🔗 Leggi su Fanpage.it

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