Oggi, l’agenzia di intelligence israeliana ha comunicato al team legale di un'organizzazione che due persone, Thiago Ávila e Saif Abukeshek, saranno rilasciate. La notizia è stata ricevuta tramite un avviso ufficiale, senza ulteriori dettagli sul motivo o sulle circostanze del rilascio. Nessuna altra informazione è stata fornita riguardo ai tempi o alle condizioni di libertà delle due persone.

“Oggi, lo Shabak, l’agenzia di intelligence israeliana, ha informato il team legale di Adalah che gli attivisti e leader della Global Sumud Flotilla (GSF), Thiago Ávila e Saif Abukeshek, saranno rilasciati dalla detenzione israeliana oggi, sabato 9 maggio 2026?, ha fatto sapere in una nota la ong Adalah che, con le avvocate Hadeel Abu Salih e Lubna Tuma, segue direttamente il caso dei due attivisti. “Saranno consegnati più tardi oggi alle autorità israeliane per l’immigrazione e resteranno in custodia in attesa della loro deportazione”. Adalah ha fatto sapere che “sta monitorando attentamente gli sviluppi per assicurarsi che il rilascio dalla detenzione avvenga regolarmente, seguito dalla loro espulsione da Israele nei prossimi giorni”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Flotilla, “Ci hanno informato che Thiago Ávila e Saif Abukeshek saranno liberati oggi”

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