Flavio Cobolli ha conquistato la sua prima vittoria in carriera al Foro Italico, battendo Atmane nel torneo di casa. Dopo aver affrontato momenti di difficoltà, il tennista romano è riuscito a superare l’avversario e a mettere a segno un risultato importante davanti al pubblico locale. Questa vittoria rappresenta un passo avanti per Cobolli nel suo percorso nel circuito professionistico.

Flavio Cobolli scaccia via tutte le paure e le ansie del torneo di casa e finalmente trova la sua prima vittoria della carriera al Foro Italico. Comincia nel migliore dei modi dunque il cammino negli Internazionali d’Italia per il tennista romano, che supera in due set il francese Terence Atmane con il punteggio di 7-6 6-3 dopo un’ora e quarantasei minuti di gioco. La testa di serie numero dieci affronterà ora al terzo turno l’argentino Thiago Augustin Tirante ed è sicuramente una grande occasione per andare ancora più avanti nel torneo. Ottimo il rendimento al servizio per Cobolli, che ha chiuso con ben nove ace e con l’81% di punti vinti con la prima, colpo che lo ha aiutato svariate volte nel corso del match.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Flavio Cobolli si sblocca al Foro Italico! Battuto Atmane e prima vittoria in casa per il romano

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