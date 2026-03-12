Cameron Norrie ha descritto un lungo allenamento con Jannik Sinner prima del torneo di Indian Wells. Durante la sessione, Sinner gli ha detto di annullare tutto. Norrie ha riferito che l'incontro è stato intenso e durato molte ore, fino a quando Sinner ha deciso di interrompere l'allenamento con quell'ordine. La conversazione si è svolta in un contesto di preparazione pre-torneo.

Cameron Norrie ha raccontato il lunghissimo allenamento con Jannik Sinner prima dell'esordio di entrambi nel torneo di Indian Wells: a un certo punto è arrivata l'offerta 'irrinunciabile' dell'altoatesino. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Norrie su Sinner: Ci siamo allenati per tre ore e mezza, mi ha fatto annullare un servizio fotografico per luiEntrambi sono finora protagonisti di un buon torneo, stiamo parlando ovviamente di Jannik Sinner e Cameron Norrie. L’azzurro sta giocando un buon torneo mentre nessuno si aspettava l’exploit del ... tennisitaliano.it

«Cancella gli impegni e continuiamo a giocare», Sinner a Norrie durante un allenamento durato oltre 3 oreIl quadro dei quarti di finale di Indian Wells si è completato nel cuore della notte italiana, quando Jack Draper ha battuto in tre set il ... msn.com