Cobolli racconta la festa a Roma con i tennisti italiani tranne Sinner | Volevamo farla da tempo

Alla vigilia degli Internazionali d'Italia a Roma, Flavio Cobolli ha parlato della cena organizzata tra i tennisti italiani, escludendo Sinner. Ha detto che l'iniziativa era in programma da tempo e che l'obiettivo era di rafforzare il legame tra i giocatori, sottolineando che si considerano un gruppo compatto anche al di fuori delle competizioni. La serata si è svolta in un’atmosfera informale, con alcuni atleti presenti e altri assenti.