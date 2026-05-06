Cobolli racconta la festa a Roma con i tennisti italiani tranne Sinner | Volevamo farla da tempo
Alla vigilia degli Internazionali d'Italia a Roma, Flavio Cobolli ha parlato della cena organizzata tra i tennisti italiani, escludendo Sinner. Ha detto che l'iniziativa era in programma da tempo e che l'obiettivo era di rafforzare il legame tra i giocatori, sottolineando che si considerano un gruppo compatto anche al di fuori delle competizioni. La serata si è svolta in un’atmosfera informale, con alcuni atleti presenti e altri assenti.
Alla vigilia degli Internazionali d'Italia a Roma, Flavio Cobolli racconta la cena tra i tennisti azzurri: "Siamo un bel team anche fuori dal campo".🔗 Leggi su Fanpage.it
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