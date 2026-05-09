Flavio Cobolli mette nel mirino la top 8! Dove può arrivare in classifica a Roma
Flavio Cobolli ha superato il secondo turno dell’ATP Masters 1000 di Roma 2026 e si prepara per il terzo. Con questa vittoria, l’italiano ha consolidato la sua posizione nel ranking ATP, salendo da 2750 a 2790 punti. Attualmente occupa il 12° posto nella classifica mondiale, con l’obiettivo di migliorare ulteriormente la sua posizione nel torneo romano.
Flavio Cobolli si è qualificato per il terzo turno dell’ATP Masters 1000 di Roma 2026 di tennis e, al momento, conferma la propria posizione nel ranking ATP: l’azzurro sale da quota 2750 a 2790, puntellando il 12° posto virtuale. Con l’accesso al quarto turno Cobolli, invece, si porterebbe a 2840, quota che al momento varrebbe sempre il 12° posto virtuale, piazzamento a cui rimarrebbe anche nel caso in cui l’azzurro dovesse raggiungere i quarti, pur salendo a quota 2940 punti. Per ritoccare il piazzamento, invece, l’azzurro dovrebbe spingersi in semifinale, portandosi a quota 3140, all’11° posto virtuale. Per entrare in top ten, infine, Cobolli dovrebbe raggiungere la finale, per 3390 punti e la decima posizione, mentre la vittoria del torneo lo proietterebbe a quota 3740, in ottava piazza.🔗 Leggi su Oasport.it
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