Flavio Cobolli mette nel mirino la top 8! Dove può arrivare in classifica a Roma

Flavio Cobolli ha superato il secondo turno dell’ATP Masters 1000 di Roma 2026 e si prepara per il terzo. Con questa vittoria, l’italiano ha consolidato la sua posizione nel ranking ATP, salendo da 2750 a 2790 punti. Attualmente occupa il 12° posto nella classifica mondiale, con l’obiettivo di migliorare ulteriormente la sua posizione nel torneo romano.

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