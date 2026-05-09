Nel secondo turno degli Internazionali d’Italia 2026, il tennista italiano ha ottenuto una vittoria in due set contro un avversario francese. Con un punteggio di 7-6, 6-3, ha concluso il match in un’ora e quarantasei minuti. L’atleta ha dichiarato di aver cercato di divertirsi durante il torneo e ha espresso il desiderio di giocare sul campo Pietrangeli.

Esordio vincente per Flavio Cobolli agli Internazionali d’Italia 2026. Il numero 12 del ranking ATP non ha deluso le aspettative nel torneo di casa e nel secondo turno dell’ATP Masters 1000 di Roma ha battuto Terence Atmane per 7-6 6-3 in un’ora e quarantasei minuti di gioco. In zona mista Cobolli ha commentato l’incontro odierno: “In primis sono soddisfatto del risultato. Ci tenevo tanto, non abbiamo parlato tanto della partita. Ho cercato di divertirmi, di stare più tranquillo in campo, di godermi il torneo. Credo di averlo fatto al meglio oggi. Sono contentissimo”. Nei momenti decisivi del primo set dallo Stadio Olimpico, limitrofo alla BNP Paribas Arena, si è sentito l’inno della Lazio prima della sfida di campionato con l’Inter.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Flavio Cobolli “Ho cercato di divertirmi, sogno di giocare sul Pietrangeli”

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Flavio Cobolli ha vinto all'esordio degli Internazionali d'Italia, battendo in due set il francese Terence Atmane con il punteggio di 7-6, 6-3. "Sogno questa atmosfera tutti i giorni dell'anno", ha commentato dopo la vittoria. #ANSA ansa.it/sito/notizie/s… x.com

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