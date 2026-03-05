Flavio Cobolli, attualmente al 15° posto nel ranking mondiale, si prepara per il suo esordio a Indian Wells. Il tennista romano ha dichiarato di sognare di entrare tra i primi 15, ma ha anche affermato di voler puntare più in alto. È pronto a scendere in campo, consapevole delle responsabilità che il torneo comporta e delle opportunità di miglioramento che gli si presentano.

Pronto alla battaglia. Flavio Cobolli non vede l’ora di esordire a Indian Wells. Il romano, sa che si gioca tanto, anche perché ora il ranking mondiale lo vede occupare la posizione numero 15, con prospettive di crescita. Il tabellone del Master 1000 statunitense lo metterà domani – 6 marzo – nei 132esimi di finale contro il serbo Kecmanovic, nella giornata di domani. Intanto il tennista classe 2002 ai microfoni di Sky Sport ha detto, non nascondendo le sue emozioni e le sue ambizioni: “Fa strano essere in top 15, perché è comunque un sogno che si realizza. Ho sempre voluto scalare la classifica”. “Vorrei però ambire a qualcosa di più. Ci sto provando – ha aggiunto – e sono qui per continuare il viaggio e scrivere ancora questa storia bellissima”. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Flavio Cobolli: “Un sogno essere in top-15, ma voglio qualcosa di più”

Tennis, Flavio Cobolli vince il Torneo di Acapulco: è top 15 ATPAltra giornata storica per l’Italia del Tennis con tre italiani in top 15 grazie alla vittoria in Messico di Flavio Cobolli, che conquista l’ATP 500...

Quanti soldi guadagna Flavio Cobolli con la vittoria ad Acapulco? Assegno da festeggiare con la top-15Flavio Cobolli ha vinto il torneo ATP 500 di Acapulco, completando una settimana da urlo sul cemento della località messicana culminata con...

Una selezione di notizie su Flavio Cobolli.

Temi più discussi: Cobolli prima dell'Atp Indian Wells: Top 15 un sogno, ma non voglio fermarmi. VIDEO; Notte da sogno per Flavio Cobolli. L'azzurro ha trionfato all'Atp 500 di Acapulco dopo la vittoria contro l'americano e numero 8 del seeding Frances Tiafoe per 7-6, 6-4 in due ore e 11 minuti di gioco. Una gran partita da parte di Flavio, che conquista così il suo t; Cobolli, la settimana da sogno continua: è in finale ad Acapulco!; Flavio Cobolli vince l'Atp 500 di Acapulco: battuto Tiafoe in finale in due set.

Cobolli prima dell'Atp Indian Wells: Top 15 un sogno, ma non voglio fermarmi. VIDEOLeggi su Sky Sport l'articolo Cobolli prima dell'Atp Indian Wells: 'Top 15 un sogno, ma non voglio fermarmi'. VIDEO ... sport.sky.it

Cobolli vince l'Atp Acapulco: Tiafoe battuto in due setPrimo titolo del 2026 per Cobolli, che trionfa all'Atp 500 di Acapulco grazie alla convincente vittoria contro Tiafoe: 7-6, 6-4 il punteggio finale in favore del romano, che conquista il suo terzo tit ... sport.sky.it

Flavio Cobolli ha conquistato il terzo titolo in carriera trionfando al torneo ATP 500 di Acapulco. Una vittoria capace di restituirgli fiducia in un momento non semplice dal punto di vista dei risultati. Il successo in Messico gli ha regalato la top 15 e gli permetterà - facebook.com facebook

TESTIMONI DELLA STORIA È ufficiale: da questa settimana, per la prima volta in assoluto, ci sono tre tennisti azzurri nella Top 15 del ranking ATP! Jannik Sinner (2), Lorenzo Musetti (5) e Flavio Cobolli (15): sono loro i protagonisti! E con questo trio l’It x.com