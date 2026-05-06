Flavio Cobolli agli Internazionali BNL d' Italia 2026 | Sento meno pressione Voglio divertirmi

Ai Internazionali BNL d'Italia 2026, il tennista ha dichiarato di sentire meno pressione rispetto alle precedenti edizioni e di voler semplicemente godersi il torneo. Ha aggiunto di desiderare di ottenere risultati migliori rispetto agli anni passati, sottolineando di non aver mai vissuto questa competizione come avrebbe voluto in passato e di aver ora questa volontà.

“Desidero fare meglio anni scorsi. Non ho mai vissuto questo torneo come avrei voluto e adesso lo vorrei”. Questo il desiderio diCosì Flavio Cobolli durante la conferenza stampa di presentazione ai suoi Internazionali BNL d’Italia. Il tennista romano beniamino di casa è pronto al suo debutto in.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Flavio Cobolli agli Internazionali BNL d’Italia 2026Da promessa del tennis italiano a volto sempre più riconoscibile del circuito: Flavio Cobolli arriva agli Internazionali BNL d’Italia 2026 con una... Tennis, a Cordenons vince Bonadio e vola agli Internazionali BNL d'ItaliaSi è conclusa il 19 aprile, all’Eurosporting di Cordenons, l’edizione 2026 delle prequalificazioni degli Internazionali BNL d’Italia. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: IBI 26, il tabellone degli italiani: Fils nell'ottavo di Sinner, Musetti nel quarto di Djokovic; Flavio Cobolli: Vincere gli Internazionali il sogno di una vita, meglio dello scudetto della Roma; Cobolli, testa e cuore: battuto Medvedev, Flavio vola ai quarti di finale; Cobolli agli ottavi: battuto Vallejo. Out Darderi. Cobolli, compleanno agli Internazionali: Calafiori in finale Champions? Se parlo si inca**a con meFlavio Cobolli festeggia il compleanno agli Internazionali d'Italia 2026. Oggi, mercoledì 6 maggio, il tennista azzurro compie 24 anni e si prepara a esordire al secondo turno del Masters 1000 di Roma ... adnkronos.com Internazionali: Cobolli 'a Roma con più autostima, spero mi aiuti'Sono contento di essere qui e desidero fare meglio rispetto agli anni scorsi, non ho mai vissuto questo torneo come avrei voluto e spero finalmente di farlo. (ANSA) ... ansa.it Sorpresa di compleanno per Flavio Cobolli! L'entusiasmo nel ricevere una candela più grande della torta è grandissimo FITPtennis - facebook.com facebook Tanti auguri a Flavio Cobolli, che oggi compie 24 anni! x.com