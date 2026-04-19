flag football il campionato parte oggi da ferrara

Oggi a Ferrara prende il via il campionato di flag football. La prima giornata si svolge al Mike Wyatt Field, coinvolgendo tre formazioni under 17: Aquile Flag, Duchi Flag e Fenici. La manifestazione segna l'inizio della stagione per questa disciplina, con le squadre pronte a scendere in campo per le prime sfide ufficiali.

Il campionato di flag football apre i battenti a Ferrara. Oggi il Mike Wyatt Field sarà teatro del Bowl di flag under — la prima giornata della stagione — con Aquile Flag U17, Duchi Flag U17 e Fenici in campo. Sei squadre under 17 e quattro formazioni femminili pronte a inaugurare l’anno. Per l’under 17 sei squadre, otto partite, una giornata lunga. Il Bowl junior mette in campo Aquile Ferrara, Duchi Ferrara, Doves Bologna, Hurricanes Vicenza, Golden Bears Trieste e Flag Academy Trieste. Otto partite distribuite dalle 10 alle 16. Il programma U17: Doves Bologna vs Aquile Ferrara. Duchi Ferrara vs Hurricanes Vicenza. Hurricanes Vicenza vs Golden Bears Trieste.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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