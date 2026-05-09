Fiumicino scontro tra moto e furgone | un morto sulla via del Casale di Sant’Angelo
Nel tardo pomeriggio di oggi, sulla via del Casale di Sant’Angelo, si è verificato un incidente tra una moto e un furgone che ha causato la morte di una persona. L’incidente si è verificato nella zona periferica nord di Fiumicino, in un tratto di strada spesso oggetto di incidenti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non è stato possibile salvare l’uomo coinvolto nel sinistro.
Fiumicino, 9 maggio 2026 – L’ennesimo dramma della strada si è consumato nel tardo pomeriggio alla periferia nord di Fiumicino, riaccendendo i riflettori sulla precarietà delle arterie che collegano il litorale all’entroterra romano. Un furgoncino condotto da un lavoratore stava percorrendo via del Casale di Sant’Angelo, procedendo dalla Braccianese verso la zona dei Lotti di Roma. Dalle prime informazioni sommarie, tutte ancora da verificare dalla polizia locale, nel momento in cui il mezzo ha accennato la svolta su via Gremiasco, si è verificato l’impatto fatale con una motocicletta che sopraggiungeva. La collisione è stata violentissima: il centauro è stato sbalzato nel fosso adiacente la carreggiata, mentre la moto è andata completamente distrutta.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
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