Fiumicino scontro tra moto e furgone | un morto sulla via del Casale di Sant’Angelo

Nel tardo pomeriggio di oggi, sulla via del Casale di Sant’Angelo, si è verificato un incidente tra una moto e un furgone che ha causato la morte di una persona. L’incidente si è verificato nella zona periferica nord di Fiumicino, in un tratto di strada spesso oggetto di incidenti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non è stato possibile salvare l’uomo coinvolto nel sinistro.

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