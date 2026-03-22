L a mente umana è un mistero straordinario. È ciò che ci definisce, ma non sappiamo come sia emersa dalle reti di circuiti nervosi che sono racchiusi in un organo fatto di cellule e sangue che però è capace di pensiero e coscienza, di sentimenti ed emozioni. Di certo oggi sappiamo che la mente è legata a doppio filo con il corpo, con cui dialoga continuamente, e che ha bisogno di entrare in relazione con gli altri e con il mondo, per fiorire davvero: lo raccontano la giornalista Eliana Liotta e la neuroscienziata Michela Matteoli in La mente radiosa. I cibi e i pensieri che nutrono il cervello e rischiarano la vita (Sonzogno), un libro prezioso per scoprire come prenderci cura della mente perché brilli a lungo. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - C’è un legame tra alimentazione, stile di vita e salute del cervello. Che, oltre agli acidi grassi omega-3 e alle vitamine, ha fame di sentimenti, spiritualità ed esperienze. Come racconta un libro prezioso per scoprire come farla brillare a lungo

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